BELEDiYE TUTULMUYOR

Yozgat’ın en geniş altyapısına sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, alt yapısında yetiştirdiği gençler ile İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde fırtınalar estiriyor. Yozgat SHÇEKspor, Sırçalı Belediyespor ve Kale Gençlikspor takımlarının yer aldığı B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ilk yarısında tüm rakiplerini yenerek 9 puan ile ligin ilk devresini zirvede tamamladı. 18 yaş ortalaması ile Yozgat Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin en genç kadrosuna sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ikinci yarısını da namağlup olarak tamamlayıp şampiyon olarak Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek istiyor. Korona virüsü tehdidi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından tüm kategorilerinde çalışmalarını durduran Yozgat Belediyesi Bozokspor, liglerin başlama tarihinin belli olmasının ardından tekrar antrenmanlara başlayarak lig hazırlıklarını sürdürecek. Bünyesinde yetiştirdiği birçok oyuncuyu Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına veren Yozgat’ın futbolcu fabrikası Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat Belerdiyesi’nin de desteği ile üst ligler için yetiştirdiği futbolcu sayısını da arttırmayı hedefliyor.