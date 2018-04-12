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Belediye telafi peşinde

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyespor, Çiğdemlispor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Belediye telafi peşinde

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyespor, Çiğdemlispor karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Belediye telafi peşinde

Ligin ilk haftasında Şefaatli Belediyespor müsabakasını hükmen 3-0 kazanan Yozgat Belediyespor ikinci haftasında Çiğdemlispor’a şansız bir şekilde 2-1 yenilmişti. Bu müsabakayı telafi etmek istediklerini söyleyen Yozgat Belediyespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, ‘’Yozgat Belediyespor olarak bizim hedefimiz şampiyon olarak Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmek. Hafta sonu Çiğdemlispor’a şansız bir şekilde mağlup olduk. Müsabakanın ilk yarısında iyi bir oyun sergilemedik, ancak ikinci yarı tabiri yerindeyse tek kale maç oynadık ancak son vuruşlardaki başarısızlığımız ve şansızlığımız nedeniyle yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sahadan mağlubiyet ile ayrılmak zorunda kaldık. Ligin ilk yarısı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak. Biz Yozgat Belediyespor olarak Çiğdemlispor karşısında aldığımız mağlubiyeti Tuzkayaspor müsabakası ile telafi etmek istiyoruz. Şuanda grupta zirvede yer alan Tuzkayaspor’u bu hafta yenerek ligin ilk yarısını zirvede tamamlamanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

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