Belediye sponsor arıyor

Yozgat Belediyespor kulüp başkanı Lütvi Kara, bu sezon İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceklerini takımın masraflarını çıkarmak için sponsor bulmaları gerektiğini söyledi. Yozgat Belediyespor olarak hedefe oynayacaklarına inandıklarını ancak maddi sıkıntılar nedeniyle ligdeki işlerinin zor olduğunu dile getiren Kara, ‘’Birkaç firma ile sponsorluk görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa İkinci Amatör Kümedeki en azından deplasman masraflarımızı çıkarmış olacağız. Masraflarımızın bir kısmını sponsor tarafından karşılanırsa bu sezon inanıyorum ki şampiyonluğa oynayan bir ekip oluruz’’ dedi.