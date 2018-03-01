Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117697
ALTIN
160.766
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2402
EURO
4.6507

Belediye sponsor arıyor

BU sezon Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde Mücadele etmeye hazırlanan Yozgat Belediyespor sponsor arıyor.

Belediye sponsor arıyor

BU sezon Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde Mücadele etmeye hazırlanan Yozgat Belediyespor sponsor arıyor.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
174 Okunma
Belediye sponsor arıyor

Yozgat Belediyespor kulüp başkanı Lütvi Kara, bu sezon İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edeceklerini takımın masraflarını çıkarmak için sponsor bulmaları gerektiğini söyledi. Yozgat Belediyespor olarak hedefe oynayacaklarına inandıklarını ancak maddi sıkıntılar nedeniyle ligdeki işlerinin zor olduğunu dile getiren Kara, ‘’Birkaç firma ile sponsorluk görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa İkinci Amatör Kümedeki en azından deplasman masraflarımızı çıkarmış olacağız. Masraflarımızın bir kısmını sponsor tarafından karşılanırsa bu sezon inanıyorum ki şampiyonluğa oynayan bir ekip oluruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Play-Off grubunda
Sorgun Play-Off grubunda
Atletizm geliştirme projesi
Atletizm geliştirme projesi
Basketçiydi, Hentbolcu oldu
Basketçiydi, Hentbolcu oldu
ALACAKLARI YOK!
ALACAKLARI YOK!
Yozgatspor Statda çalıştı
Yozgatspor Statda çalıştı
Yozgatspor’a ağır ceza
Yozgatspor’a ağır ceza

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim