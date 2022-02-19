Belediye seriyi bozmayacak

Ligde çıktığı bütün müsabakaları kazanarak dikkatleri üzerine çeken Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı yarın konuk edeceği Sarıçam Belediyespor’u da mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep, ligde kendilerine öncelikle grubu namağlup lider bitirmek için bir hedef koyduklarını ve bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yarın Sarıçam Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Salep, ‘’Ligdeki ilk hedefimize ulaşabilmemiz için bütün müsabakaları kazanmamız gerekiyor. Bütün müsabakalar bizim için final niteliğinde. Rakiplerimizi yenerek ilk hedefimize ulaşmak amacındayız. Ligdeki ikinci hedefimiz ise Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarında başarılı olup bir üst lige yükselmek’’ dedi.