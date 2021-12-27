Belediye seriye bağladı

Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Gaziantep Hentbolspor’u farklı şekilde mağlup edip ligin ilk haftasında zirveye kurulan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, hem seri yakalamak hem de zirvedeki yerini korumak için çıktığı Sarıçam Belediyespor deplasmanında müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyip sahadan 30-38 galibiyet ile ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, müsabakaya hızlı başlayan taraf oldu. He ofansta hem de defansta etkili olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor müsabakanın ilk devresini 15-18 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor güçlü rakibini 30-38 mağlup etti. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltirken puan cetvelinde de zirvedeki yerini korudu. Adana Yüreğin Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Mehmet Dağlık, Uğur Saçan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Sarıçam Belediyespor kazandığı 2 yedi metre atışının birini golle sonuçlanırken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı ise kazandı bir yedi metre atışını golle sonuçlandırdı. Ev sahibi Sarıçam Belediyespor’da Hasan Emre Çatal attığı 9 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Arda Cingöz 8, Abidin Deveci 6, Ensar Göbekli 4, Ali Ufuk Gürlek 2 ve Mustafa Kar ise 1 gol attı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında ise Salih Aktaş attığı 10 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında Alirıza Ertürk 8, Hüseyin Önal 6, Murat Sekmen ve Tolga Özün 4, Erdem Küçük 3, Mehmet Ali Tekin 2, Nuri Şahin ise 1 gol attı. Sarıçam Belediyespor’da Hasan Emre Çatal, Ensar Göbekli ve Abidin Deveci birer kez iki dakika cezası alırken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında ise Nuri Şahin iki dakika cezası aldı. Sarıçam Belediyespor’da Hasan Emre Çatal, Ensar Göbekli ve Abidin Deveci sarı kart görürken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında ise İzzet Doğan, Hüseyin Önal, Murat Sekmek sarı kart gördü.