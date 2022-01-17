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Belediye seriye bağladı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin dördüncü haftasında deplasmanda Kadirli Savrunspor’u 29-44 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:42
Belediye seriye bağladı

Ligde namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Osmaniye deplasmanında Kadirli Savrunspor karşısında müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren hem ofansta hem de defansta etkili olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, müsabakanın ilk yarısını Kadirli Savrunspor karşısında 15-29 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Yozgat temsilcisi müsabakayı 29-44 kazanarak ligde dörtte dört yapıp liderliğini sürdürdü. Kadirli Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Mehmet Kuş Yunus Emre Aydın hakem ikilisi yönetti. İki takımda kazandıkları üçer tane 7 metre atışını golle sonuçlandırırken, ev sahibi Kadirli Savrunspor’da Halil Kekilli, Gökhan Abak bir defa, Ali İlbey Çakmak ise iki defa iki dakika cezası aldı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında ise Alirıza Ertürk ve Samet Çelik birer defa iki dakika cezası aldı. Kadirli Savrunspor’da Ali İlbey Çakmak, Selçuk Sezer Aydın, Zihni Tanırğan sarı kart görürken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında ise Erdem Küçük, Hüseyin Önal ve Murat Sekmek sarı kart gördü. Ev sahibi Kadirli Savrunspor’da Gökhan Dolgun attığı 7 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Dolgun’u takımında 6 gol ile Selçuk Sezer Aydın, 5 gol ile Hükümran Berkan Solak, 4’er gol ile Ali İlbey Çakmak, Zihni Tanırğan, 1 golle de Furkan Özat takip etti. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında Hüseyin Önal attığı 9 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımında Salih Aktaş 8, Ali Rıza Ertürk, Alperen Düzcan 6, Murat Sekmen 4, Erdem Küçük 3, Mehmet Ali Tekin, Ahmet Uyar, Tolga Özgün 2, Çağrı Suluv, Samet Çelik ise 1 gol ile takımına katkı sağladı.

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