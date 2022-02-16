Belediye Sarıçam’a odaklandı

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep gözetiminde çalışmaların sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor güçlü rakibini yenerek namağluptuk unvanını korumak istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Ozan Salep, Pazar günü Yozgat’ta Sarıçam Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Uzun zamandır hem fikstür gereği hem de rakiplerinin sahaya çıkmamasından kaynaklı uzun zamandır müsabaka oynayamadıklarını hatırlatan Salep, ‘’Müsabaka oynamadığımız haftalarda antrenmanlarımıza devam ettik. Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Hafta sonu oyuncularıma izin verdim ve dün toplanarak hafta sonu Sarıçam Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapacağız. Cumartesi gününe kadar bu müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Ligde iyi bir çıkış yakaladık ve namağlup grup lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim ilk hedefimiz bulunduğumuz grubu yenilgisiz lider olarak tamamlamak. İkinci hedefimiz ise Play-Off müsabakalarında da başarılı sonuçlar elde ederek Birinci Lige yükselmek. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.