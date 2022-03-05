Belediye Mersin’de

Yarın Yenişehir Spor Salonu’nda karşı karşıya geleceği Mersin İdmanyurdu takımını yenmek isteyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor bugün müsabakanın oynanacağı salondu son çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, yarın deplasmanda Mersin İdmanyurdu takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Kendileri gibi zirve mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu karşısında galip gelerek zirvedeki yerlerini garantilemek istediklerinin altını çizen Salep, ‘’Biz yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz, rakibimiz Mersin İdmanyurdu takımının ise tek mağlubiyeti bulunuyor, o da bize karşı mağlup olmuştu. Yarın deplasmanda da galip gelerek rakibimize ikinci mağlubiyetini aldırmayı hedefliyoruz’’ dedi.