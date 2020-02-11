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Belediye lige hazırlanıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, lig hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye lige hazırlanıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, lig hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

11 Şubat 2020 Salı 03:10
Belediye lige hazırlanıyor

 Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, İkinci Amatör Küme Futbol Ligi ile U16 Futbol Ligi hazırlıklarını Bozok Üniversitesi sahasında sürdürdüklerini söyledi. Bu sezon İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde kendilerine şampiyonluk hedefi koyduklarını dile getiren Bayram, ‘’Uzun bir aradan sonra bu sezon tekrar Amatör Kümede mücadele edeceğiz. Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden takımımızı bu sezon Allah’ın izniyle Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükseltmek istiyoruz. Genç ve yetenekli sporculardan kurulu olan takımımız sezon sonunda mutlu sona ulaşacaktır. Lig hazırlıklarımızı ben ve diğer Antrenör arkadaşlarımız ile birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye de teşekkür ediyorum. Onun bize olan güvenini ve desteğini boşa çıkarmayacağız’’ dedi. 

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Belediye Lige Hazırlanıyor
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