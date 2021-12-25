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Belediye Adana’da

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor bugün Adana Yüreğir Spor Salonu’nda saat 13.00’da Sarıçam Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:50
Belediye Adana’da

Geçtiğimiz haftayı Gaziantep Hentbolspor karşısında aldığı galibiyet ile kapatan ve liderlik koltuğunun ilk haftadan sahibi olan Yozgat Beledisi Bozok Hentbolspor bugün güçlü rakibi Sarıçam Belediyespor’u deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Yozgat Beledisi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve ilk hafta zirvenin sahibi olduklarını söyledi. Zirvedeki yerlerini korumak için bugün Adana temsilcisi Sarıçam Belediyespor’u mutlaka yenmeleri gerektiğini vurgulayan Salep, ‘’Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Sarıçam Belediyespor ile bugün zor bir müsabaka oynayacağız. Lige galibiyet ile başlayıp zirvede yar almamız takımız içir bir moral kaynağı oldu. Bugün deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyarak güçlü rakibimizi yenip zirvede tekrar Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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