Bektaş teşekkür etti

3 dönemdir Futbol İl Temsilciği görevini yürüten Mehmet Karakoç ile yıllardır uyum içerisinde çok güzel işlerin altına imza attıklarını dile getiren Bektaş, ‘’Futbol İl Temsilcimiz Mehmet Karakoç, bu ay içerisinde yapacağımız Futbol İl Temsilciliği seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Biz de Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Uzun süredir birlikte Yozgat’ta sporun gelişmesi, Amatör Kulüplerin eksiklerinin giderilip, onlara destek olunması noktasında uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de Mehmet Karakoç abimizin tecrübelerinden, fikirlerinden de her zaman istifade edeceğiz’’ dedi.