Bektaş kurul üyesi oldu

Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapılan Genel Kurul’a TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, 81 ilden gelen ASKF Başkan ve üyeleri, taban birliklerinin başkanları ve temsilcileri, 20’ye yakın branş spor federasyonu başkanı ile misafir katılımcılarla birlikte 900’e yakın kişi katıldı.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, TASKK bünyesinde yeni oluşturulan TFF Amatör Kurul Üyeliği görevine getirildiğini söyledi. Bektaş, ‘’Yozgat Amatör Spor Camiasını Ülkemizin en güzide spor kurullarından birisi olan Amatör Kurulda temsil etmeye gayret edeceğim. Bu görevi şahsıma layık gören Genel Başkanım Ali Düşmez ve yönetim kuruluma teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.