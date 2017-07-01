Bektaş güven tazeledi

Sedefler Düğün Salon’unda yapılan genel kurul toplantısına Dernekler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati Şahbaz, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, kulüp yöneticileri ve delegeleri katıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından Divan Başkanlığına Boğazlıyan Şekerspor Antrenörü Doğan Ayyıldız seçilirken, divan üyeliklerine ise Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer ve Bakıcılar Lökspor yöneticisi Alpaslan Demir seçildi.

Devanın seçilmesinin ardından tüzük değişikliğine gidildi. Tüzükte 7 olan yönetim kişi sayısı oy birliği ile 9’a yükseltildi.

Genel kurula tek liste ile katılan Hakan Bektaş, dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmada, 2014 yılında gerçekleştirdikleri 9. olağan genel kurul sonrası kendine ve yönetim kuruluma verilen destekle göreve başlayarak bu gün de Amatör Spor Kulüplerinin karşınıza başı dik alnı açık şekilde çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Kulüplerin destek ve katkıları ile Yozgat için birçok ilkleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Bektaş, ‘’Bunların başında eskiden ilimizde var olan ve ilimiz ile özdeşleşen ve kapanmış spor kulüplerimizin açılması oldu. ASKF olarak yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerimizde başta yönetim kurulum, spor kulüplerimiz yöneticilerimiz, sporcu kardeşlerimiz ve siz çok değerli delegelerimiz sizlerin katkılarıyla spor kulübü sayımızı 33'e çıkarmanın haklı gururunu yaşadık. Yozgat Amatör spor Kulüpleri Federasyonumuzda bulunan bir odamız Futbol il temsilcimize tahsis edilmiştir. Görevde olduğumuz 2014-2017 yılları arasında Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ ile ikincisi yapılan lig isim sponsorluk anlaşması ile kulüplerimize yol, iaşe ve spor malzemesi yardımları yapılmıştır. Ayrıca bu dönemde altyapı kategorilerinde ilimizin şampiyonu olan kulüplerimize grup müsabakalarına katılımlarında yol, yemek ve konaklama masraflarına katkıda bulunmak üzere nakdi yardım yapılmıştır. Resmi girişimlerimiz sonucunda il özel idaresi kaynaklarınca alınan spor malzemelerinin kulüplerimize dağıtımına katkıda bulunduk. Yine 2017 yılında verdiğimiz dilekçemiz sonucunda tüm kulüplerimize yeni sezon öncesi dağıtılmak üzere Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç’ın talimatlarıyla il Özel İdaresince ve Türkiye’de benzeri olmayan kalitede spor malzemeleri alınarak 2017-2018 sezonu öncesi tüm kulüplerimize dağıtımı Yozgat valiliği programı ile gerçekleştirilecektir. Yine görev süremiz içerisinde Birinci ve İkinci Amatör Küme futbol ligleri dışında resmi futsal ligi kulüpler bazında federasyonumuzca düzenlenmiştir. Yine girişimlerimiz sonucunda her futbol sezonunda ilimize altyapı kategorilerinin Türkiye şampiyonaları grup müsabakalarının yapılmasına öncülük ederek ev sahipliği yaptık. Bu müsabakaların yapılmasında Bozok Üniversitesi rektörlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tüm spor tesislerini girişimlerimiz sonucu tahsis etmiştir. Yozgat merkez ve ilçelerimizde oynanan tüm müsabakalarda yönetim kurulu olarak takımlarımızın müsabakalarını takip ederek yanlarında olmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıllardaki düsturumuz önce kardeşiz sonra rakibizdi. Şimdi yeni bir seçim yaptık ve tekrar bu görevi bana layık gördünüz. Bundan sonrada küfürsüz spor, bedenini sporla yol sloganı ile hareket edeceğiz’’ dedi.

Konuşmaların spora yıllarını vermiş olan Kamil Kılıçaslan ve Doğan Ayyıldız’a plaket verimdi.

Plaket töreninin ardından seçime geçildi. 103 delegenin tamamının oyunu alan Hakan Bektaş tekrar Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı seçildi.

