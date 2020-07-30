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Bektaş güven tazeledi

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, 4’üncü kez Başkan seçildi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:06
Bektaş güven tazeledi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimli olağan genel kurul toplantısı Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olan kulüplerin delegelerinin katılımı ile yapıldı. Tek liste ile genel kurulda aday olan mevcut başkan genel kurul toplantısına katılan tüm delegelerin oyunu alarak yeniden Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına seçildi. Üç dönemdir, özverili bir şekilde bir ekip olarak çalıştıklarını söyleyen Bektaş, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de kulüplere destek olmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. 

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Bektaş Güven Tazeledi
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