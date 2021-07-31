BeeM Takımı hazırlıklara başladı

Teknofest 2020'de Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında 7. olan Yozgat Bozok Üniversitesi BeeM Takımı, bu yıl daha iddialı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin danışmanlığında otonom sistem yazılımları, yapay zekâ alanına odaklanan üniversite öğrencileri, oldukça mesafe kat ettiklerini söylediler. Dünyada da oldukça yeni olan bu teknolojinin Türkiye’deki alt yapısına katkı sunmak adına çalışmalarını yürüten, 12 Eylül'deki yarışlar için yaklaşık 9 aydır çalışmalarına devam eden BeeM takımı, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Karadağ, ‘’Geçtiğimiz yıl göğsümüzü kabartarak büyük bir başarıya imza atan BeeM takımımız bu yıl da büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Ben inanıyorum ki kararlılıkla çıkılan bu yolda bu sene daha büyük bir başarı elde edilecektir. BeeM takımı danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin hocamıza ve takım üyelerine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.