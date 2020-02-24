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Bedenciler toplandı

KADIŞEHRİ ilçesinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri, bir araya gelerek, sportif faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:09
Bedenciler toplandı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, zümre öğretmenler toplantısına Beden Eğitimi Öğretmenleri ile başladı. Her öğrencinin bir spor alanına yönlendirilmesini isteyen Aksoy, sporun öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını, öğrencileri sosyalleştirdiğini, yalnızlıktan uzaklaştırdığını,  uyuşturucu, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklardan uzaklaştırdığını belirtti. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı, ikinci dönem yapılacak olan sportif aktivitelerin daha çok yoğunlaştırılması kararı ile sonlandırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bedenciler Toplandı
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