Bedeli 22 bin lira

Lig'e katılım için son başvuru tarihinin 13 Temmuz olarak belirlenen Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda 160 takımın Lig'e katılım hakkı bulunduğu, bu takımlardan 97'sinin geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 54'ünün ise ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazanan, 9'unun da Spor Toto 3. Lig'den düşen takımların oluşturduğu bildirildi.

