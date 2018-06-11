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Bedeli 22 bin lira

YOZGATSPOR’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılım payının 22 bin lira olarak belirlendiği öğrenildi.

Bedeli 22 bin lira

YOZGATSPOR’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e katılım payının 22 bin lira olarak belirlendiği öğrenildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Bedeli 22 bin lira

Lig'e katılım için son başvuru tarihinin 13 Temmuz olarak belirlenen Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda 160 takımın Lig'e katılım hakkı bulunduğu, bu takımlardan 97'sinin geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 54'ünün ise ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazanan, 9'unun da Spor Toto 3. Lig'den düşen takımların oluşturduğu bildirildi.
 

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