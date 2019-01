Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bazı yenilgilerin bir zafer olduğunu Sinopspor mağlubiyetini zafere çevireceklerine inandıklarını söyledi. Sinopspor deplasmanında alınacak olan bir üç puanın ligin bittiği anlamına geleceğini ancak onu başaramadıklarını vurgulayan Baş, ‘’Çünkü Sinop’ta başlangıç oyununu iyi yapamadık. Sahanın zemininden kaynaklanan, ortamdan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı iyi başlayamadık. Bir de erken gol yedik ve bu gol sonrasında saha içi avantajını rakibimiz daha iyi kullandı. Onu kendi avantajımıza çeviremedik. Çok gol kaçırdık. Rakipte çok gol kaçırdı tabiki. Biz çok yüklenince çok fırsat buldular. Maç 2-3’te olabilirdi. Üç puan alamadık. Ama bu ligin içerisinde bunlar var, ne oldu, çok önemli bir kredimizden kullanmış olduk. Keşke olmasaydı, gönül istemiyor. Ama ligin içinde bunlar var. İnşallah bu mağlubiyetler daha sonra yapılabilecek hatalardan, yaşanacak sıkıntılardan kurtarabilecek bir mağlubiyet olur. Bazı yenilgiler zaferdir. Bu yenilgi inşallah bizin için zafer olan bir yenilgi olur. Bu bizim bir nazarımız olsun diyelim. Ama oraya kadar bir 6-7 saat yol yapıp gelen taraftarımız için üzüldük. Seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Hem kendi menfaatimiz için hem de onların mutluluğu için. Ama olmadı. Bu işte devamlılık önemli, bu nedenle taraftarımız takımına sahip çıkmalı. Aynı şekilde, yönetim ve futbolcularımız içinde geçerli’’ dedi.

YENİLGİ GERİDE KALDI: Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Sinopspor karşısında alınan yenilginin artık geride kaldığını belirtti. Daha önce nasıl galibiyetler geride kalıp hep önümüze baktıysak, bu mağlubiyetin de artık geride kaldığını vurgulayan Baş, ‘’Şimdi önümüzde yine ligin en önemli maçlarından bir tanesi var. Bu artık 6-7’inci haftaya kadar böyleydi, bu mağlubiyet 8’inci 9’uncu haftaya sarkıttı işi. Önümüzdeki Çarşambaspor ile oynayacağımız müsabaka ve ardında da Amasyaspor ile oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Sonra bay haftasına gireceğiz. Ligin her haftası bizim için final. Bu haftadan sonra Yozgatspor artık şöyle yapacağız, böyle yapacağız söyleminden çıkıp her hafta her maçı üç puana çevirmesi lazım’’ diye konuştu.