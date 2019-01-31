Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104189
ALTIN
221.563
DOLAR
5.2725
STERLİN
6.8546
EURO
6.0232

Bazı yenilgiler zaferdir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Sinopspor karşısında aldıkları mağlubiyeti dert etmiyor.

Bazı yenilgiler zaferdir

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Sinopspor karşısında aldıkları mağlubiyeti dert etmiyor.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
20 Okunma
Bazı yenilgiler zaferdir

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bazı yenilgilerin bir zafer olduğunu Sinopspor mağlubiyetini zafere çevireceklerine inandıklarını söyledi. Sinopspor deplasmanında alınacak olan bir üç puanın ligin bittiği anlamına geleceğini ancak onu başaramadıklarını vurgulayan Baş, ‘’Çünkü Sinop’ta başlangıç oyununu iyi yapamadık. Sahanın zemininden kaynaklanan, ortamdan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı iyi başlayamadık. Bir de erken gol yedik ve bu gol sonrasında saha içi avantajını rakibimiz daha iyi kullandı. Onu kendi avantajımıza çeviremedik. Çok gol kaçırdık. Rakipte çok gol kaçırdı tabiki. Biz çok yüklenince çok fırsat buldular. Maç 2-3’te olabilirdi. Üç puan alamadık. Ama bu ligin içerisinde bunlar var, ne oldu, çok önemli bir kredimizden kullanmış olduk. Keşke olmasaydı, gönül istemiyor. Ama ligin içinde bunlar var. İnşallah bu mağlubiyetler daha sonra yapılabilecek hatalardan, yaşanacak sıkıntılardan kurtarabilecek bir mağlubiyet olur. Bazı yenilgiler zaferdir. Bu yenilgi inşallah bizin için zafer olan bir yenilgi olur. Bu bizim bir nazarımız olsun diyelim. Ama oraya kadar bir 6-7 saat yol yapıp gelen taraftarımız için üzüldük. Seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Hem kendi menfaatimiz için hem de onların mutluluğu için. Ama olmadı. Bu işte devamlılık önemli, bu nedenle taraftarımız takımına sahip çıkmalı. Aynı şekilde, yönetim ve futbolcularımız içinde geçerli’’ dedi. 
YENİLGİ GERİDE KALDI: Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Sinopspor karşısında alınan yenilginin artık geride kaldığını belirtti. Daha önce nasıl galibiyetler geride kalıp hep önümüze baktıysak, bu mağlubiyetin de artık geride kaldığını vurgulayan Baş, ‘’Şimdi önümüzde yine ligin en önemli maçlarından bir tanesi var. Bu artık 6-7’inci haftaya kadar böyleydi, bu mağlubiyet 8’inci 9’uncu haftaya sarkıttı işi. Önümüzdeki Çarşambaspor ile oynayacağımız müsabaka ve ardında da Amasyaspor ile oynayacağımız müsabaka bizim için çok önemli. Sonra bay haftasına gireceğiz. Ligin her haftası bizim için final. Bu haftadan sonra Yozgatspor artık şöyle yapacağız, böyle yapacağız söyleminden çıkıp her hafta her maçı üç puana çevirmesi lazım’’ diye konuştu. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Esosa Prestley Şehirden ayrıldı
Esosa Prestley Şehirden ayrıldı
YENGE NiŞANLI EViNDE
YENGE NiŞANLI EViNDE
Şimdi kenetlenme zamanı!
Şimdi kenetlenme zamanı!
Taraftar Şova hazırlanıyor
Taraftar Şova hazırlanıyor
Sarıkaya’da Futsal çalışması
Sarıkaya’da Futsal çalışması
Sorgun güçleniyor
Sorgun güçleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim