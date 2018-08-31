BAZI YENiLGiLER ZAFERDiR!

Kupa maçını bir hazırlık müsabakası olarak gördüklerini dile getiren Baş, Türkiye kupasında iddialıyız diye bir söylemde bulunmadıklarını, kendilerinin gerçek hazırlık yaptığı yerlerin ligler olduğunu ifade etti. Kendilerinden asıl beklenenin bu gemiyi ulaşılması gereken limana ulaştırmak olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Kupa maçını çok ölçü alarak değerlendirmedik ama mağlup olmamız bize çok şey öğretti. Hani derler ya bazı yenilgiler bir zaferdir. Belki de bu yenilgi bizi zafere götürecektir. Çünkü görünmesi gereken, bilinmesi gereken, resmi bir müsabaka boyutunda sergilenen performansın değerlendirilmesi gereken bir müsabakaydı. Burada bize gerekli olan ligde aynı sıkıntıları yaşamamamız gereken dersleri aldık. Karaman takımı da hedefli, kendi grubunda şampiyonluğa oynayan bir ekip kurdu. Ama müsabaka da gözlendi ki iki takımda daha bu lige hazır değil’’ dedi.

BİZ HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, henüz hazır olmadıklarını, bu nedenle de Karaman karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyeti önemsemediklerinin altını çizdi. Belki Yozgatspor’a gönül verenlerin alınan mağlubiyetten duygusal olarak üzülmüş olabileceklerini anlatan Baş, ‘’Bizim gerçek hedefimiz sezon sonunda bu takımı şampiyonluğa ulaştırmak. O nedenle bu maçı bizim için önemli bir ölçüydü o ölçüyü verme adına güzel şeyler çıktı. Rakipten daha iyi oynadık. Bazı durumlarda rakipten çok daha iyiydik. Ama bazı hatalar oluyor bize mağlubiyeti getirdi. Galip gelseydik bize bir hazırlık müsabakası daha oynamamızı sağlayacaktı. Diğer kupa maçını da ben bir hazırlık müsabakası olarak düşünecektim. Biz çalışmalarımıza programımıza devam ediyoruz. Ligde istenilen düzeye gelebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaya sergilenen oyunun beğenilecek tarafları oldu, beğenmediğim eksik tarafları da var. Onu da yönetimimizle paylaşıyoruz. Yozgat’ın ölçüleri doğrultusunda gücü içerisinde, takımımızın gerçekten şampiyonluğa yakalaması gerekiyorsa gerçekten birkaç tane önemli eksiğimiz var. O eksilikleri telafi noktasında yönetimimizle aşabilirsek Yozgatspor’u önümüzde iyi günlerin beklediğini söyleyebilirim’’ diye konuştu.