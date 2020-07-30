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Bayram izni verildi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Sorgun Belediyespor voleybol takımı oyuncularına bayram izni verildi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:35
Bayram izni verildi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bayram nedeniyle sporculara izin verildi.
Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, 13 Temmuz'da başladıkları çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini, yapılan antrenmandan sonra oyunculara bayram sonuna kadar izin vereceklerini belirtti.
Kurban Bayramı sonrasında takıma katılacak olan Lazar Cirovic ile tam kadro çalışacaklarını anlatan Aksoy, "Oyuncularımız ve teknik ekibimiz bugün 4 günlük bayram iznine çıkacaklar. Pazartesi akşamı tekrar toplanıp, salı gününden itibaren çalışmalara devam edeceğiz. İlk maçlarımızı Türkiye Kupası'nda oynayacağız. 4-6 Eylül tarihlerinde 4'erli gruplar halinde yapılacak kupa maçlarında hedefimiz bir üst tura çıkmak. Ertesi hafta da lig başlayacak" diye konuştu.
Sabah antrenmanında ağırlık çalışan oyuncular, öğleden sonra yapılan idmanın ardından bayram iznine çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun BelediyeVoleybolAXA VoleybolEfeler Ligi
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