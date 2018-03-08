BAYRAKLI ANTRENMAN

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde çalışan minik sporcular, antrenman sonrasında bir sürprizle karşılaştılar. Antrenman sonrasında Antrenör Durak Tekgül, minik sporculara Türk bayrağı dağıtırken, bayrakları alan sporcular Türkiye diye bağırmaya başladılar. Basketbol Antrenörü Durak Tekgül, basketbolun sadece bir spor olmadığını aynı zamanda sporcuların milli duygu ve bilincini gelişmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.