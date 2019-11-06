Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100525
ALTIN
274.845
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4098
EURO
6.3713

Bayraklar ile asker selamı

YOZGAT Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı Van Hentbolspor ile oynadıkları müsabaka sonrasında bayraklar ile asker selamı verdiler.

Bayraklar ile asker selamı

YOZGAT Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı Van Hentbolspor ile oynadıkları müsabaka sonrasında bayraklar ile asker selamı verdiler.

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Bayraklar ile asker selamı

Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları ligin ilk haftasında Van Hentbolspor takımı ile karşı karşıya geldiler. Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynanan müsabakada Yozgat temsilcisi rakibini 41-16 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaparken müsabaka sonunda oyuncular Türk Bayrakları ile tribünler önüne gelerek kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarına asker selamı verdiler. Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının bu harekete tribündeki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. 

Anahtar Kelimeler:
Bayraklar Ile Asker Selamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antrenör Narçiçek'in acı günü
Antrenör Narçiçek'in acı günü
TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ
TAKIMIMIZIN YANINDAYIZ
Zirve heyecanı
Zirve heyecanı
Rıza Kayaalp’te tadilat var
Rıza Kayaalp’te tadilat var
Maç öncesi kaynaştılar
Maç öncesi kaynaştılar
Aydıncık ve Sorgun şampiyon
Aydıncık ve Sorgun şampiyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim