Bayraklar ile asker selamı

Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları ligin ilk haftasında Van Hentbolspor takımı ile karşı karşıya geldiler. Bozok Üniversitesi Spor Salon’unda oynanan müsabakada Yozgat temsilcisi rakibini 41-16 mağlup ederek lige güzel bir başlangıç yaparken müsabaka sonunda oyuncular Türk Bayrakları ile tribünler önüne gelerek kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarına asker selamı verdiler. Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının bu harekete tribündeki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.