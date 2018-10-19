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Bayan taraftarlar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabakayı bayan taraftarlar da takip etti.

Bayan taraftarlar

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Amasyaspor ile oynadığı müsabakayı bayan taraftarlar da takip etti.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Bayan taraftarlar

Bu sezon ilk defa daha önce Cadde Taraftarlar Derneği’nin kullandığı tribün İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar ile kapatılıp bayan taraftarlara ayrılmıştı. Ligin ikinci haftasında oynanan Sinopspor müsabakasında taraftar alınmayan tribüne Amasyaspor ile oynanan müsabakada bayan taraftarlar geldi. Yozgatspor’a tribünden destek veren az sayıdaki bayan taraftarların bundan sonraki haftalarda oynanacak olan müsabakalarda da tribündeki yerlerini almaları bekleniyor. 

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