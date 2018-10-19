Bu sezon ilk defa daha önce Cadde Taraftarlar Derneği’nin kullandığı tribün İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar ile kapatılıp bayan taraftarlara ayrılmıştı. Ligin ikinci haftasında oynanan Sinopspor müsabakasında taraftar alınmayan tribüne Amasyaspor ile oynanan müsabakada bayan taraftarlar geldi. Yozgatspor’a tribünden destek veren az sayıdaki bayan taraftarların bundan sonraki haftalarda oynanacak olan müsabakalarda da tribündeki yerlerini almaları bekleniyor.