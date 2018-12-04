Bayan hakemler güven verdi

Merkez Hakem Kurulu, Bozok Şehir Stadında oynanan karşılaşmada Ankara Bölgesel Hakemlerinden Ümit Çakır’a görev verdi. Çakır'a maçta Mersin Bölgesinden Yeter Karaçalı ile Gaziantep bölgesinden Kübra Kahraman yardımcı hakem olarak eşlik etti. Maç boyunca yerinde verdikleri kararlarla dikkat çeken, maçın hakemine her konuda yardımcı olan bayan hakemler spor kamuoyundan tam not aldı.