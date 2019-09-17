Batuhan Paşaköy’de

Geçtiğimiz sezon Şefaatlispor takımında forma giyen başarılı oyuncu Batuhan Murat’ın bir başka Şefaatli temsilcisi Paşaköyspor ile her konuda anlaştığı ve yeni sezonda Paşaköyspor’un başarısı için ter dökeceği bildirildi.
17 Eylül 2019 Salı 00:00
YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Paşaköyspor, Batuhan Murat ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Şefaatlispor takımında forma giyen başarılı oyuncu Batuhan Murat’ın bir başka Şefaatli temsilcisi Paşaköyspor ile her konuda anlaştığı ve yeni sezonda Paşaköyspor’un başarısı için ter dökeceği bildirildi.