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-Batman ilk yenilgisini aldı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Batman Belediyespor ilk yenilgisini, yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.

-Batman ilk yenilgisini aldı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider Batman Belediyespor ilk yenilgisini, yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı.

28 Kasım 2017 Salı 18:09
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-Batman ilk yenilgisini aldı

Batman, maç fazlası ile liderlik koltuğunda kalırken, ligin tek yenilgisiz ekibi İzmir Büyükşehir oldu. Yozgat Bozokspor, haftalar sonra ilk galibiyetini deplasmanda Köyceğiz Belediyespor’u 36-26 yenerek aldı. Ligde Gümüşhane Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas takımını 36-29, Karşıyaka Belediyesi, Selçuklu Belediyesi’ni 35-30 yendi. İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi’ne 33-31 yenilirken, Ahi Evran Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesini’ni 50-35 gibi farklı bir skorla geçti.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

Takım                         O         G         B         M        A         Y         Av       P

Batman Belediyesi     9          8          0          1          333      242      91        16

İzmir Büyükşehir        8          8          0          0          260      189      71        16

Ahi Evran Üniv.         9          7          0          2          308      242      66        14

Gümüşhane Belediye 8          6          0          2          262      194      68        12

Karşıyaka Belediyesi 8          5          0          3          256      231      25        10

Yozgat Bozokspor     9          3          1          5          244      250      -6         7

İstanbul Üniv.            9          3          1          5          248      278      -30       7

Tokat Gençlikspor      8          3          1          4          191      249      -58       7

Selçuklu Belediye      8          3          0          5          264      272      -8         6

Marmara Üniv.           8          3          0          5          200      235      -35       4

Sakarya B. Belediye   8          1          1          6          250      317      -67       3

Köyceğiz Belediye     8          0          2          6          216      270      -54       2

Ankara Hentbol          8          1          0          7          212      275      -63       2

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