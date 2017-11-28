-Batman ilk yenilgisini aldı

Batman, maç fazlası ile liderlik koltuğunda kalırken, ligin tek yenilgisiz ekibi İzmir Büyükşehir oldu. Yozgat Bozokspor, haftalar sonra ilk galibiyetini deplasmanda Köyceğiz Belediyespor’u 36-26 yenerek aldı. Ligde Gümüşhane Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas takımını 36-29, Karşıyaka Belediyesi, Selçuklu Belediyesi’ni 35-30 yendi. İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi’ne 33-31 yenilirken, Ahi Evran Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesini’ni 50-35 gibi farklı bir skorla geçti.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

Takım O G B M A Y Av P

Batman Belediyesi 9 8 0 1 333 242 91 16

İzmir Büyükşehir 8 8 0 0 260 189 71 16

Ahi Evran Üniv. 9 7 0 2 308 242 66 14

Gümüşhane Belediye 8 6 0 2 262 194 68 12

Karşıyaka Belediyesi 8 5 0 3 256 231 25 10

Yozgat Bozokspor 9 3 1 5 244 250 -6 7

İstanbul Üniv. 9 3 1 5 248 278 -30 7

Tokat Gençlikspor 8 3 1 4 191 249 -58 7

Selçuklu Belediye 8 3 0 5 264 272 -8 6

Marmara Üniv. 8 3 0 5 200 235 -35 4

Sakarya B. Belediye 8 1 1 6 250 317 -67 3

Köyceğiz Belediye 8 0 2 6 216 270 -54 2

Ankara Hentbol 8 1 0 7 212 275 -63 2