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Başvurular uzatıldı

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) son başvurular 9 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:38
Başvurular uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyon’u resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘’Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12’inci sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 09 Eylül 2021 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor. BAL'a 2021-2022 sezonunda 278 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 104' ü 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig' de yer alan takımlardan, 158' i Bölgesel Amatör Lig takımı olup 2020-2021 sezonunda lige katılmayan takımlardan, 16'sı ise 2020-2021 sezonunda TFF 3. Lig'den BAL'a düşen takımlardan oluşmaktadır. 2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel esasları doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 09 Eylül 2021 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor’’ denildi.

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Başvurular Uzatıldı
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