Başpehlivan Yeşilyeşil oldu

Güreş müsabakalarına 3'ü kemerli toplam 15 başpehlivan ile birlikte 100 güreşçi katıldı. Güreşlerde topladığı 8 puan ile Başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil, Onur Balcı, Ali Rıza Kaya, Ünal Karaman ve Fatih Atlı'yı eledi. Fatih Atlı 6 puan ile ikinci, Ünal Karaman ve Hamza Köseoğlu 4'er puanla 3'üncü oldu. Avukat Satılmış Şahin ise Güreş Ağası seçildi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, düzenlenen yağlı güreşlerin bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam ettirileceğinin altını çizdi.