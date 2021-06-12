Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.359
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8454
EURO
10.1213

Başlangıç iyi, devamı kötü!

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Bursa’da gerçekleştirilen birinci etap lig müsabakalarına iyi bir başlangıç yapmalarına karşılık son iki günde çıktığı iki müsabakayı da kaybederek destekçilerini üzdü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:28
Başlangıç iyi, devamı kötü!

 Hedefini Play-Off’lar olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü müsabakaların ilk gününde Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 62-58 mağlup ederek müsabakalara güzel bir başlangıç yaptı. Lig müsabakalarının ikinci gününde Zile Engelliler takımı ile karşı karşıya gelen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibine 60-47 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dün Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Yozgat temsilcisi bu müsabakayı da 97-58 kaybederek hedefinden uzaklaşmaya devam etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Play-Off hedefi ile başladıkları lig müsabakalarında son iki karşılaşmayı şansız bir şekilde kaybederek hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladıklarını söyledi. Lig müsabakalarında iki maçlarının kaldığını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Bugün Melikgazi Belediyesi ile, yarın ise Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceğiz. Bu iki müsabakayı da kazanmaktan başka şansımız yok. İki güçlü rakibimizi de yenip zirvede bulunan takımların ise yenilmelerin beklemekten başka çaremiz kalmadı. Aslında lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ancak çıktığımız son iki müsabakada da istediğimiz sonuçları alamayınca Play-Off hesaplarımızı sıkıntıya soktuk. Ancak ben tamıma güveniyorum ve son iki müsabakamızı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Başlangıç IyiDevamı Kötü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar
Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar
Gençlerin Voleybol tutkusu
Gençlerin Voleybol tutkusu
Milli takım kampında yoğun mesai
Milli takım kampında yoğun mesai
Engelliler müsabakalara başladı
Engelliler müsabakalara başladı
Sorgun’un hedefi Avrupa
Sorgun’un hedefi Avrupa
Yengenin hedefi olimpiyat şamhiyonluğu
Yengenin hedefi olimpiyat şamhiyonluğu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim