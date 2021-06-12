Başlangıç iyi, devamı kötü!

Hedefini Play-Off’lar olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü müsabakaların ilk gününde Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübünü 62-58 mağlup ederek müsabakalara güzel bir başlangıç yaptı. Lig müsabakalarının ikinci gününde Zile Engelliler takımı ile karşı karşıya gelen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibine 60-47 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dün Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Yozgat temsilcisi bu müsabakayı da 97-58 kaybederek hedefinden uzaklaşmaya devam etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Play-Off hedefi ile başladıkları lig müsabakalarında son iki karşılaşmayı şansız bir şekilde kaybederek hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladıklarını söyledi. Lig müsabakalarında iki maçlarının kaldığını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Bugün Melikgazi Belediyesi ile, yarın ise Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceğiz. Bu iki müsabakayı da kazanmaktan başka şansımız yok. İki güçlü rakibimizi de yenip zirvede bulunan takımların ise yenilmelerin beklemekten başka çaremiz kalmadı. Aslında lige çok iyi bir başlangıç yapmıştık ancak çıktığımız son iki müsabakada da istediğimiz sonuçları alamayınca Play-Off hesaplarımızı sıkıntıya soktuk. Ancak ben tamıma güveniyorum ve son iki müsabakamızı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.