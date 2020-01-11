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Başkın, Başkent’te

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyon olduktan sonra sportif faaliyetlerine ara veren Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncularından Taha Berk Başkın Başkent Akademispor ile el sıkıştı.

Başkın, Başkent’te

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyon olduktan sonra sportif faaliyetlerine ara veren Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncularından Taha Berk Başkın Başkent Akademispor ile el sıkıştı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:44
Başkın, Başkent’te

Sezona MYK’da başlayan başarılı pivot devre arası transfer döneminde Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Başkent Akademispor ile anlaştı. Başkın, geçen sezon Yozgat Bozokspor ile yakaladığı başarıyı şimdi Başkent Akademispor ile yakalamak istediğini söyledi. Başkent ekibini şampiyon yapmak istediğini dile getiren Başkın, ‘’Bu sene iyi bir sezon geçiren ve şuanda puan cetvelinin ikinci sırasında bulunan Başkent Akademespor’un sezon sonunda mutlu sona ulaşan tarafın olacağına inanıyorum. Süper Ligi hak eden bir kulüp ile anlaştığım için çok mutluyum, geçen sezon yaşadığım şampiyonluk sevincini umarım bu sezonda Başkent Akademispor ile yaşarım’’ dedi. 

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BaskınBaşkent’te
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