BASKI SONUÇ GETiRDi

Müsabakaya etkili ve hızlı başlayan Yozgatspor özellikle ilk yarıda net üç pozisyon yakaladı. Geçtiğimiz haftalara nazaran rakip karşısında korkak değil baskılı bir futbol oynayan Yozgatspor atak futbolunun karşılığını ise üç puan ile aldı. Müsabakanın ilk yarısında rakip kalede baskı kuran ve rakibini kendi sahasına hapseden kırmızı siyahlı ekip, orta sahada Oğuzhan Kandemir ve Uğur Erdoğan’ın etkili oyunu ile sonuca gitmeye çalıştı. 30’uncu dakikada Uğur Erdoğan’ın Bayrampaşaspor defansının arkasına attığı topla buluşan Beytullah, rakip defans oyuncularını çalımladıktan sonra ceza sahasına girerken kaleci tarafından düşürüldü. Kullanılan çift vuruşta ise kırmızı siyahlı takım meşin yuvarlağı auta gönderdi. Bu dakikadan sonra rakip karşısında baskınını iyice arttıran Yozgatspor ilk yarının uzatma dakikalarında Oğuzhan Kandemir’in ayağından bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapadı. Müsabakanın ikinci yarısında kontrollü bir oyun sergileyen kırmızı siyahlı ekip, özellikle orta sahada kurduğu baskı ile Bayrampaşaspor ataklarını engellerken, oyunun kontrolünü da maç sonuna kadar elinde tuttu. Bayrampaşaspor ise maç boyunca yakaladığı net 3 gol pozisyonunda ise Göksal rakip takım oyuncularına gol şansı tanımadı. Müsabakayı güçlü rakibi karşısında 1-0 önde tamamlayan kırmızı siyahlı ekip puanını 9’a yükseltirken, Bayrampaşaspor ise 12 puanda kaldı.