Basketçiydi, Hentbolcu oldu

Daha önce Basketbol Üçüncü Lig’inde Yozgat Spurs takımında oynayan ve spora kısa süre ara veren Akın Bektaş, Hentbol Erkekler Birinci Lig’inin ikinci yarısını başlaması ile birlikte Yozgat Bozokspor ile anlaştı ve ilk defa Hentbol oynayarak bu dalda kariyerine başladı. Hafta sonu oynanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor müsabakasında ilk defa uzun süre oyunda kalan Akın Bektaş, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplarken, ilerleyen günlerde çok daha iyi olacağı ve takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alacağının sinyallerini verdi.