Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117697
ALTIN
160.766
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2402
EURO
4.6507

Basketçiydi, Hentbolcu oldu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor, eski bir basketbolcu olan Akın Bektaş ile anlaşırken, bu oyuncunun savunmada gösterdiği performans beğenildi.

Basketçiydi, Hentbolcu oldu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor, eski bir basketbolcu olan Akın Bektaş ile anlaşırken, bu oyuncunun savunmada gösterdiği performans beğenildi.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
80 Okunma
Basketçiydi, Hentbolcu oldu

Daha önce Basketbol Üçüncü Lig’inde Yozgat Spurs takımında oynayan ve spora kısa süre ara veren Akın Bektaş, Hentbol Erkekler Birinci Lig’inin ikinci yarısını başlaması ile birlikte Yozgat Bozokspor ile anlaştı ve ilk defa Hentbol oynayarak bu dalda kariyerine başladı. Hafta sonu oynanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor müsabakasında ilk defa uzun süre oyunda kalan Akın Bektaş, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplarken, ilerleyen günlerde çok daha iyi olacağı ve takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alacağının sinyallerini verdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Play-Off grubunda
Sorgun Play-Off grubunda
Belediye sponsor arıyor
Belediye sponsor arıyor
Atletizm geliştirme projesi
Atletizm geliştirme projesi
ALACAKLARI YOK!
ALACAKLARI YOK!
Yozgatspor Statda çalıştı
Yozgatspor Statda çalıştı
Yozgatspor’a ağır ceza
Yozgatspor’a ağır ceza

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim