Basketçilerden Çakır’a ziyaret

Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınku ve oyuncularını makamında kabul eden Vali Kadir Çakır, bu sezon şampiyonluk parolası ile lige başlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne başarı dileklerinde bulundu. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise, kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Vali Kadir Çakır’a ve kendilerini makamında kabul ederek ilgi gösteren diğer daire müdürlerine teşekkür etti.