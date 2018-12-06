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Basketçilerden Çakır’a ziyaret

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle ile Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ettiler.

Basketçilerden Çakır’a ziyaret

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle ile Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ettiler.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Basketçilerden Çakır’a ziyaret

Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınku ve oyuncularını makamında kabul eden Vali Kadir Çakır, bu sezon şampiyonluk parolası ile lige başlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne başarı dileklerinde bulundu. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise, kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Vali Kadir Çakır’a ve kendilerini makamında kabul ederek ilgi gösteren diğer daire müdürlerine teşekkür etti. 

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