Basketçiler umut verdi

Lig öncesinde Sivas Basketbol takımı ile karşı karşıya gelen Yurdum Gençlikspor güçlü rakibini 87-59 mağlup ederek lig öncesinde umut verdi. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, uzun süredir lig için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Hafta sonu başlayacak olan lig öncesindeki son hazırlık müsabakalarını Sivas Basketbol takımı ile oynadıklarını dile getiren Tekgül, ‘’Takımım Sivas temsilcisi karşısında çok iyi mücadele etti ve lig öncesinde de bana umut verdi. Takımda genel olarak eksiklerimiz olmasına rağmen güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Özellikle savunmada çok etkili oynuyoruz. Takımımın genel olarak durumundan memnunum. Pazar günü Konya Basketbolspor takımı ile ligdeki ilk müsabakamıza çıkacağız. Bu müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk müsabakamızı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.