-Basketçiler toparlanıyor

Ligin 3’üncü haftasında ikinci maçını oynayan Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakibi ile başabaş mücadele etti. Ancak, maçın sonlarına doğru evsahibi ekip, tecrübesini konuşturarak, öne geçti. Maç 48-31 Malatya temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlanırken, Sorgun temsilcisinin ortaya koyduğu mücadele alkışlandı. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘Deplasmanda karşılaştığımız Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını yenmek için mücadele verdik. Güçlü rakibimiz karşısında iyi bir mücadele vermemize karşın, sonucu son dakikalarda lehimize çevirecek basketleri atamadık. Ancak, takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor’’ dedi.