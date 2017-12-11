Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107921
ALTIN
153.999
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1351
EURO
4.5054

-Basketçiler toparlanıyor

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Malatya deplasmanında oynadığı maçta rakibi Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile başabaş mücadele etti.

-Basketçiler toparlanıyor

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Malatya deplasmanında oynadığı maçta rakibi Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile başabaş mücadele etti.

11 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
4 Okunma
-Basketçiler toparlanıyor

Ligin 3’üncü haftasında ikinci maçını oynayan Sorgun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakibi ile başabaş mücadele etti. Ancak, maçın sonlarına doğru evsahibi ekip, tecrübesini konuşturarak, öne geçti. Maç 48-31 Malatya temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlanırken, Sorgun temsilcisinin ortaya koyduğu mücadele alkışlandı. Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘Deplasmanda karşılaştığımız Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını yenmek için mücadele verdik. Güçlü rakibimiz karşısında iyi bir mücadele vermemize karşın, sonucu son dakikalarda lehimize çevirecek basketleri atamadık. Ancak, takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-2 maç tamamlanamadı
-2 maç tamamlanamadı
-Taraftar Yalnız Bırakmadı
-Taraftar Yalnız Bırakmadı
SORGUN, ORDU ENGELİNİ KOLAY GEÇTİ
SORGUN, ORDU ENGELİNİ KOLAY GEÇTİ
Farklı gabiliyet
Farklı gabiliyet
-HEDEF MİLLİ TAKIM
-HEDEF MİLLİ TAKIM
-Basketbol müsabakaları tamamlandı
-Basketbol müsabakaları tamamlandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim