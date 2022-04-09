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Basketçiler start alıyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor takımı yarın ligdeki ilk müsabakasını Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da Konya Basketbol takımı ile oynayacak.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:12
Basketçiler start alıyor

Sezonu erken açan ve uzun zamandır Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdüren Yurdum Gençlikspor takımı yarın ilk müsabakasını kazanarak lige galibiyet ile başlamak istiyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, uzun zamandır yoğun bir şekilde sündürdükleri çalışmaların meyvesini alma zamanının geldiğini söyledi. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ligdeki ilk müsabakalarına çıkacaklarını hatırlatan Tekgül, ‘’Konya Basketbol takımı ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları harmanlayarak kurduğumuz takımımızın son durumu çok iyi. Geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız hazırlık müsabakasında takımımızın eksiklerini görme fırsatı bulduk. Hafta başından itibaren de bu eksiklerimizi giderme noktasında antrenmanlarımıza yoğunlaştık. Büyük oranda da eksikliklerimiz giderdik ve yarın oynayacağımız müsabakaya tam manasıyla hazır hale geldi. Her zaman liglerde ilk hafta müsabakaları çok zor geçer. Biz lige galibiyet ile başlarsak gerisinin geleceğine inanıyoruz. Bulunduğumuz grubu da istediğimiz noktada bitirerek bir üst lige terfi etmeyi amaçlıyoruz’’ dedi. 

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