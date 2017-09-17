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Basketçiler sezonu açtı

Bölgesel Lig B Grubunda mücadele verecek olan Sorgun Engelliler Basketbol takımı, sezon öncesi hazırlık antrenmanlarına başladı. 

Basketçiler sezonu açtı

Bölgesel Lig B Grubunda mücadele verecek olan Sorgun Engelliler Basketbol takımı, sezon öncesi hazırlık antrenmanlarına başladı. 

17 Eylül 2017 Pazar 23:33
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Basketçiler sezonu açtı

2 Aralık tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak olan ligin ilk haftasında Kocaeli deplasmanına çıkacak olan Sorgun Engelliler Basketbol Takımı, ligin ikinci haftasında Gümüşhacıköy Hayatspor takımını ağırlayacak. Lig müsabakası 7 Nisan 2018 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Sorgun Engelliler Spor Kulübü son maçını Samsun deplasmanında oynayacak. Sorgun Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinin 2017-2018 sezonunda Amasya Gümüşhacıköy, Çarşamba Belediye, Kocaeli Engelliler, Kuzeyyıldızı, Malatya Belediye, Samsun Belediye takımları ile aynı grupta bulunduklarını ifade etti. Altunkuyu, amaçlarının bu sezon ligde iyi bir performans sergileyerek, Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluk yarışına ortak olmak istediklerini kaydetti. Altunkuyu, ‘’Tecrübeli bir ekimiz var. Bu ekiple önceki yıllarda iyi işler yaptık, tecrübe kazandık. Şimdi üst sıralarda, şampiyonluk yarışında var olmak istiyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz’’ dedi.
 

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