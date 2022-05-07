BASKETÇiLER KONYA’DA

Sezona ilk iki hedefi ile başlayan ancak aldığı şanssız mağlubiyetler ile ligin dibine demir atan Yurdum Gençlikspor deplasmanda güçlü rakibini yenerek çıkış yakalamak istiyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, ligin ilk yarısında istemedikleri sonuçlar aldıklarını, bugünden itibaren kendilerine yeni bir sayfa açarak galibiyet serileri alacaklarına inandıklarını söyledi. Konya Basketbol takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını dile getiren Tekgül, ‘’Ligin ilk devresinde Yozgat’ta oynadığımız müsabakada rakibimize yenilmiştik. Bu müsabakanın rövanşını alarak hem ligdeki ilk galibiyetimizi almak hem de moral bulmak istiyoruz. Konya Basketbol takımı takip ettiğimiz bir ekip. Rakibimizin güçlü yanlarını da zayıf yanlarını da biliyoruz. Bunlar üzerinde de hafta içerisinde çalışmalar yaptık. Umut ediyorum ki yaptığımız çalışmaların meyvesini bugün oynayacağımız müsabakada alacağız. Konya temsilcisini yenmemiz durumunda kendi evimizde oynayacağımız iki müsabakayı alarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz’’ dedi.