Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410

Basketçiler ikinci oldu

YOZGAT Çözüm Koleji Bayan Basketbol takımı, Niğde’de düzenlenen grup eleme müsabakalarında ikinci oldu.

Basketçiler ikinci oldu

YOZGAT Çözüm Koleji Bayan Basketbol takımı, Niğde’de düzenlenen grup eleme müsabakalarında ikinci oldu.

13 Mart 2018 Salı 07:00
3 Okunma
Basketçiler ikinci oldu

Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Çözüm Koleji Basketbol takımı, Yozgat’ta Türkiye Şampiyonası eleme müsabakalarında temsil etti. Güçlü rakiplerin bulunduğu eleme müsabakalarının ilk gününde umduğunu bulamayan Yozgat temsilcisi, daha sonraki maçlarını kazanmasına rağmen birincilik hedefine ulaşamadı ve Yozgat’a 2’inci olarak döndü.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Özel İdare ikisine emanet
Özel İdare ikisine emanet
Futsalda bir üst tura çıktık
Futsalda bir üst tura çıktık
Dostluk Kazandı
Dostluk Kazandı
Tek beraberlik Yozgat’ın
Tek beraberlik Yozgat’ın
Yozgatspor bugün toplanıyor
Yozgatspor bugün toplanıyor
30 yıl sonra hakem olarak
30 yıl sonra hakem olarak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim