Basketçiler ikinci oldu

Yozgat’ta düzenlenen müsabakalarda rakiplerini geride bırakan Çözüm Koleji Basketbol takımı, Yozgat’ta Türkiye Şampiyonası eleme müsabakalarında temsil etti. Güçlü rakiplerin bulunduğu eleme müsabakalarının ilk gününde umduğunu bulamayan Yozgat temsilcisi, daha sonraki maçlarını kazanmasına rağmen birincilik hedefine ulaşamadı ve Yozgat’a 2’inci olarak döndü.