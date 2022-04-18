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Basketçiler Ankara’da kayıp

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında Söğütsen Seramik takımına 59-45 yenildi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:51
Basketçiler Ankara’da kayıp

Müsabakanın ilk çeyreğine iyi başlayan Yurdum Gençlikspor, iyi savunma yaparken etkili hücumlar ile de güçlü rakibi karşısında farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Müsabakanın ilk çeyreğini Söğütsen Seramik takımı karşısında 7-15 önde tamamlayan Yurdum Gençlikspor ikinci çeyrekte oyundan düşmeye başladı. İkinci çeyrekte oyuna tamamen ağırlığını koyan ev sahibi Söğütsen Seramik takımı ikinci çeyreği 13-10 kazanmasına karşılık devreye 20-25 geride girdi. Üçüncü çeyrekte de ev sahibi Söğütsen Seramik Yurdum Gençlikspor karşısında üstün oyununu sürdürdü. Savunmada çok iyi mücadele eden Söğütsen Seramik, hücumlardan da boş dönmeyince Yurdum Gençlikspor karşısında önce beraberliği yakaladı sonra da 10 sayı farkla öne geçti. Üçüncü çeyreği 41-31 önde tamamlayan Söğütsen Seramik son çeyrekte de üstünlüğünü korudu. Son çeyrekte Yurdum Gençlikspor’un aradaki farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca müsabakayı 59-45 kaybetti. Ligde çıktığı iki müsabakayı da kaybeden Yurdum Gençlikspor bugünden itibaren cumartesi günü deplasmanda Yenişehir Basket takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. 

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