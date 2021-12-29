Basketbolun şampiyonları belli oldu

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar sonrasında erkeklerde tüm rakiplerini yenen Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi birinci olurken, Çözüm Anadolu Lisesi ikinci, Şehitler Fen Lisesi ise üçüncü oldu. Kızlarda ise Ayfen Fen Lisesi birinci, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Şampiyon olan okullar 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Kayseri de yapılacak Liseler arası Grup Birinciliği müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecekler.