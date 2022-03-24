Basketbolda Akdağmadeni farkı

Akdağmadeni Belediyesspor basketbol takımı sporcuları okul sporlarında Yozgat birincisi olarak Yozgat’ın bölgede temsil etme hakkını kazandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Akdağmadeni Belediyesi olarak sevgili sporcularını ve antrenörleri Oğuz Köse’yi tebrik etti. Ayrıca atletizm dalında bin 500 metre koşuda il birincisi olan Sefa Deliktaş ve il ikincisi olan Mustafa Kandemir’i de tebrik eden Yalçın, ‘’Fahriye Altan Avcı hocamıza ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Yıldırım'a teşekkür ederiz’’ dedi.