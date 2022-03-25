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Basketbolcularda yoğun mesai

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi F Grubunda mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor basketbol takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

25 Mart 2022 Cuma 00:28
Basketbolcularda yoğun mesai

Antrenör Durak Tekgül gözetiminde çalışan Yurdum Gençlikspor grupta üst sıraları hedefliyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor’da Antrenör Durak Tekgül, sezona iyi bir başlangıç yapmak için antrenman yoğunluğunu artırdıklarını söyledi. Takımını bu zorlu süreçte mental olarak da lige hazır hale getirdiklerini dile getiren Tekgül, ‘’Ligde hedefe giden yolda maçları tek tek düşünerek bu yıl ki hedefimiz olan ligi ilk ikide tamamlama hedefimize gerçekleştirmek istiyoruz. Zira bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındayız. Buradan hareketle önümüzdeki kısa sürede takıma son şeklini verip mücadele gücü her zaman üst düzey olan bir takım yaratmak istiyoruz. Basketbolun doğasının gereği olan potaya atılan her topun maç kazanmak için son top olduğunun bilincinde olarak heyecan seviyesi üst düzeyde olacak bir basketbol takımı izlettirmek istiyoruz. Biliyoruz ki insanlara bu hafta sonu Yurdum Gençlikspor basketbol maçı var ve gene eminiz çok heyecanlı olacak, dedirtebilirsek hedeflerimizden bir tanesini tutturmuşuz demektir. Buradan bütün sporseverleri maçlarımızı takip etmeye, bütün aile bireyleri ile beraber bekliyoruz’’ dedi.

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