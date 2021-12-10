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Basketbolcular çalışıyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan basketbol kursu devam ediyor.

10 Aralık 2021 Cuma 00:37
Basketbolcular çalışıyor

Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde yapılan antrenmanlara sporcular yoğun ilgi gösteriyor. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleşen antrenmanlarda sporcular basketbol öğrenebilmek için çaba sarf ediyorlar. 

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