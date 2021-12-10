Basketbolcular çalışıyor

Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde yapılan antrenmanlara sporcular yoğun ilgi gösteriyor. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleşen antrenmanlarda sporcular basketbol öğrenebilmek için çaba sarf ediyorlar.
10 Aralık 2021 Cuma 00:37
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan basketbol kursu devam ediyor.
Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde yapılan antrenmanlara sporcular yoğun ilgi gösteriyor. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleşen antrenmanlarda sporcular basketbol öğrenebilmek için çaba sarf ediyorlar.