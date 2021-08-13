Basketbola ilgi büyük

Normalleşe dönemi ile birlikte açılan Yaz Spor Okullarında tatillerini spor yaparak geçiren gençler basketbola da yoğun ilgi gösteriyor. Antrenör Durak Tekgül gözetiminde Çok Amaçlı Spor Salon’unda çalışan genç sporcular basketbol oynamasını çok sevdiklerini söylediler. Bir çoğunun birkaç yıldır basketbol antrenmanına katıldığını dile getiren genç basketbolcular, ileride büyük bir basketbolcu olmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdiler. Okullar açıldıktan sonra da basketbola devam etmek amacında olduklarını vurgulayan genç sporcular kendileriyle yakından ilgilenen antrenörleri Durak Tekgül’e de teşekkür ettiler.