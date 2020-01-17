Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121001
ALTIN
292.593
DOLAR
5.8555
STERLİN
7.6548
EURO
6.5175

Basketbol şampiyonu belli oldu

YOZGAT’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen genç kız erkek basketbol müsabakaları tamamlandı.

Basketbol şampiyonu belli oldu

YOZGAT’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen genç kız erkek basketbol müsabakaları tamamlandı.

17 Ocak 2020 Cuma 03:41
Basketbol şampiyonu belli oldu

. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salonunda Basketbol Turnuvası İl Şampiyonası Final müsabakaları yapıldı. Turnuvayı kazanarak İl birincisi olup, Yozgat’ı Basketbol müsabakalarında temsil edecek olan Gençler A kategorisinde Çözüm Anadolu Lisesi, Genç Kızlar A kategorisinde AYÇ Fen Lisesi ve Genç Kızlar B kategorisinde Bilim Teknik  Koleji öğrencileri kupalarını İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun'un elinden aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il dışında gerçekleştirilecek olan bölge müsabakalarına katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diler, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Basketbol şampiyonu Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikstür belli oldu
Fikstür belli oldu
Kızlar hazırlıklara başladı
Kızlar hazırlıklara başladı
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Tek namağlup takım Gençlerbirliği
Boğazlıyan’a malzeme desteği
Boğazlıyan’a malzeme desteği
Şefaatli’de yetenek taraması
Şefaatli’de yetenek taraması
BiRLiK OLDULAR
BiRLiK OLDULAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim