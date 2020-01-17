Basketbol şampiyonu belli oldu

. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salonunda Basketbol Turnuvası İl Şampiyonası Final müsabakaları yapıldı. Turnuvayı kazanarak İl birincisi olup, Yozgat’ı Basketbol müsabakalarında temsil edecek olan Gençler A kategorisinde Çözüm Anadolu Lisesi, Genç Kızlar A kategorisinde AYÇ Fen Lisesi ve Genç Kızlar B kategorisinde Bilim Teknik Koleji öğrencileri kupalarını İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun'un elinden aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il dışında gerçekleştirilecek olan bölge müsabakalarına katılacak öğrencilerimize şimdiden başarılar diler, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ denildi.