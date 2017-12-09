-Basketbol müsabakaları tamamlandı

Genç Erkeklerde Yozgat Şehitler Fen Lisesi şampiyonluk turunu atarken, Sorgun Ahmet Doğanay Fen Lisesi ikincilikle yetindi. Genç Kızlar A da, Yozgat Özel Çözüm Anadolu Lisesi birinci, Özel Daruşifa Sağlık Meslek Lisesi ikinci, Genç Kızlar B de ise, Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi birinci, Yozgat Özel Mektebim Koleji de ikinci oldu. Dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.