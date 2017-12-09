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-Basketbol müsabakaları tamamlandı

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Gençler Basketbol müsabakaları tamamlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynan maçlar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.

-Basketbol müsabakaları tamamlandı

YOZGAT’ta düzenlenen okullar arası Gençler Basketbol müsabakaları tamamlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynan maçlar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Basketbol müsabakaları tamamlandı

Genç Erkeklerde Yozgat Şehitler Fen Lisesi şampiyonluk turunu atarken, Sorgun Ahmet Doğanay Fen Lisesi ikincilikle yetindi. Genç Kızlar A da, Yozgat Özel Çözüm Anadolu Lisesi birinci, Özel Daruşifa Sağlık Meslek Lisesi ikinci, Genç Kızlar B de ise, Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi birinci, Yozgat Özel Mektebim Koleji de ikinci oldu. Dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını aldı.

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