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Basketbol müsabakaları başlıyor

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Üçüncü bölge şampiyonasına Yozgat ev sahipliği yapacak.

25 Şubat 2020 Salı 03:38
Basketbol müsabakaları başlıyor

Bugün başlayacak olan müsabakalar 27 Şubat tarihine kadar devam edecek Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilecek olan bölge müsabakalarında 14 kulüp takımı mücadele edecek. Ankara Dora, Artı Akademi, Kastamonu Basket, Bartın Basketbol, Eskişehir Gelişim, Atakum Belediye, Hacattepe, Karadeniz Ereğli, Karabük Sağlık, Eskişehir Basketbol, Kırıkkale Elit ve Samsun Bahçeşehir takımlarının mücadele edeceği U16 Üçüncü Bölge şampiyonası bugün saat 10.00’da Ankara Dora Hacettepe arasında oynanacak olan müsabaka ile başlayacak. Yozgat Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun, yaptığı açıklamada ‘’Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yurt içi faaliyetleri kapsamında U16 Erkekler 3’üncü Bölge şampiyonası Yozgat’ta başlayacak. 14 takımın katıldığı müsabakalar 27 Şubat tarihinde tamamlanacak. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda 10.00-20.00 saatleri arasında oynanacak olan müsabakalara tüm basketbol severleri davet ediyorum. Müsabakaya katılan bütün takımlara da şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi.

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Basketbol Müsabakaları Başlıyor
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