Basketbol fikstürü çekildi

F Grubunda mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor Yenişehir Basket, Söğütsen Seramik, Konya Basket takımları ile mücadele edecek. 8 Nisan tarihinde başlayacak olan müsabakalar 21 Mayıs tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor takımı ilk müsabakasını Yozgat’ta Konya Basket takımı ile oynayacak. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, zorlu bir fikstür çektiklerini ancak bunun üstesinden gelebilecek bir takım olduklarını söyledi. Yaklaşık 3 aydır lig için hazırlıklar yaptıklarının altını çizen Tekgül, ‘’Özellikle daha önceden Bölgesel Lig oynamış oyuncularımız ve genç oyuncular ile beraber güzel bir sinerji yakaladık. Umuyoruz ki bu sinerji bizi Play-Off’lara atmaya yeterli olacak. Özellikle grubumuzda bulunan Ankara Söğütsen Seramik takımı ile oynayacağımız müsabakalar basketbol açısından çok güzel sahnelere gebe olacak. İlk etapta hedefimiz ligin ilk haftasında kendi sahamızda oynayacağımız Konya maçında tüm Yozgatlılara güzel bir basketbol müsabakası izletmek, daha sonrasında da önümüzü görmek açısından grubumuzda oynanan diğer müsabakalara da maç gözlemcisi göndererek diğer takımların da artı ve eksilerini değerlendirerek müsabakalara da o takımlara yönelik alacağımız tedbirler ile çıkacağız’’ dedi.

Yurdum Gençlikspor Basketbol takımının fikstürü ise şu şekilde; Yurdum Gençlikspor Konya Basket, Söğütsen Seramik Yurdum Gençlikspor, Yenişehir Basket Yurdum Gençlikspor, Konya Basket Yurdum Gençlikspor, Yurdum Gençlikspor Söğütsen Seramik, Yurdum Gençlikspor Yenişehir Basket.