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BASKETBOL FARK YARATACAK

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U11, U13, U15 Erkekler, U15 Kızlar Yozgat Yerel Ligleri basketbol turnuvası başladı.

BASKETBOL FARK YARATACAK

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U11, U13, U15 Erkekler, U15 Kızlar Yozgat Yerel Ligleri basketbol turnuvası başladı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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BASKETBOL FARK YARATACAK

Yozgat Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun, 2017 ve 2018 yılında yapılan başvuruların kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Her yıl sayılarının giderek arttığına değinen Dursun, “Basketbolu, Yozgat’ta ve Sorgun da, gördük ki, çocuklarımız severek oynuyor” dedi.
Gençlik ve Spor merkezlerinde hafta sonu kursların mevcut olduğunu bildiren Çelebi Dursun, kursta başarılı olan öğrencilerin oluşturduğu takımların, maç heyecanı yaşadığını, Sorgun ve Yozgat Gençlik Spor Minikler Turnuvası’nın da bu hafta başladığını belirtti.
İl Temsilcisi Dursun, “Yozgat’ta böylesine güzel bir heyecanı çocuklarla birlikte biz de yaşıyoruz. Basketbolu seven aileler ve sporcularımızın olması bizi gururlandırıyor. Küçük yaşta spora başlamak başarı da getiriyor” diye konuştu.
Çelebi Dursun, alt yapı çalışmalarının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu, ilerleyen yıllarda Yozgat’ın basketbolda ismini yazdıran sporculara sahip olacağına inandığını vurgulayarak “Tüm antrenör hakem arkadaşlarımıza, ailelerimize ve baş tacı minik sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
 

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